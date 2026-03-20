İran dini lideri Hameney'den 'Türkiye' açıklaması: Siyonist düşman sahte bayrak girişiminde

Babası Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası İran dini lideri seçilen Mücteba Hamaney.
İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
