ABD: İran rejimi ayakta ancak büyük ölçüde zayıflamış durumda

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran yönetiminin "hala ayakta ancak büyük ölçüde zayıflamış" olduğunu savundu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde düzenlenen "Dünya Genelindeki Tehditler" oturumuna, DNI Direktörü Gabbard, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve diğer istihbarat birim yetkilileri katıldı.

Gabbard'ın, komitede özellikle bazı Demokrat senatörlerin İran'a yönelik saldırılara ilişkin yoğun sorularına yanıtlar verirken zaman zaman zorlandığı görüldü.

Ana görevlerinin istihbarat toplamak, analiz etmek ve Başkan Donald Trump'a sunmak olduğunu vurgulayan Gabbard, İran konusunda nihai karar vericinin Trump olduğunun altını çizdi.

Gabbard, oturumun başında yaptığı açılış konuşmasında, ABD açısından Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın "en önemli düşmanlar" olduğunu belirterek "İran rejimi hala ayakta ancak büyük ölçüde zayıflamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer zenginleştirme programının Haziran 2025'teki saldırılarla "yok edildiğini" savunan Gabbard, İran yönetiminin daha sonra nükleer zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlamadığını belirtti.

Trump'ın "İran, ABD için acil bir tehditti." ifadesi sorulan Gabbard, "Neyin acil bir tehdit olup olmadığını belirlemek istihbarat topluluğunun sorumluluğu değildir. Bu, Başkan'ın aldığı bilgilere dayanarak vereceği bir karardır." diye konuştu.

Gabbard ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmasına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını aktararak "İstihbarat topluluğumuz uzun süredir İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı bir koz olarak kullanacağı yönünde bir değerlendirme yapıyordu." dedi.

ABD'li direktör, böyle bir durumda Trump'a ne önerdiklerine ilişkin sorulara ise yanıt vermedi.





Ratcliffe, CIA'in İran konusunda sahada çok aktif olduğunu anlattı

Öte yandan CIA Direktörü Ratcliffe de kendi biriminin İran saldırıları öncesinde Trump'a günlük olarak yoğun brifingler sunduğunu ve bu istihbarat akışının Washington'daki karar verme sürecinde çok önemli olduğunu aktardı.

Trump'a sundukları istihbarata göre, İran'la ilgili ne tür değerlendirmeler yaptıklarına ilişkin detaylara girmek istemeyen CIA Direktörü, Trump'a haftada yaklaşık 10-15 brifing verdiklerini dile getirdi.

İran'ın ABD'ye ve İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu iddia eden Ratcliffe, "Size şunu söyleyebilirim ki İran, bölgedeki enerji tesislerinde ABD çıkarlarına yönelik somut planlar yapmıştı, bu nedenle Savaş Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, 'Destansı Öfke Operasyonu' öncesinde kuvvetlerin ve personelin korunması için önlemler aldı." dedi.

CIA'in yakın zamanda önce Venezuela'da şimdi de İran'da "başarılı operasyonlar" yürüttüğünü söyleyen Ratcliffe, "Sahadaki personelimizin başarısı sayesinde CIA görevini yerine getirmiştir. Bu başarıların bazıları kamuoyuna açık bir şekilde duyuruldu. (İran'a yönelik) Gece Yarısı Çekici ve (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik) Mutlak Kararlılık Operasyonu gibi kusursuz askeri operasyonlar, kusursuz bir istihbarat tablosuna bağlıdır." şeklinde konuştu.

Ratcliffe ayrıca, İran'ın herhangi bir müdahale olmaması halinde 6 ay gibi bir sürede ABD'yi vurabilme kapasitesine ulaşabileceğini savundu.



