21. CHP Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Namık Tan da Özel'in parti meclisi listesinde yerini aldı. Peki, Namık Tan kimdir? CHP Parti Meclisi Üyesi Namık Tan'ın özgeçmişini derledik.

NAMIK TAN KİMDİR?

1956 yılında Mardin'de dünyaya gelen Namık Tan, diplomat ve siyasetçi kimlikleri ile tanınmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği görevini yürüten Namık Tan, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

Askerlik görevini uzun dönem asteğmen olarak tamamlayan Namık Tan, Askerlik hizmeti devam ederken Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavları kazanarak 1982 Temmuz ayında Denizcilik Sorunları Dairesi'nde ilk görevine başladı.

Moskova ve Abu Dabi elçiliklerinde katip olarak çalıştı.

1989'da Personel Dairesi’'nde başkâtip olarak görev yapan Tan, 1990'da Cumhurbaşkanlığı'nda görevli bakanlık memuru olarak başkâtip ve özel kalem müdür yardımcılığı görevinde bulundu. 1991-1995 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde önce başkâtiplik 1997-2001 yılları arasında ise müsteşar olarak görev yaptı. 1996-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanları Emre Gönensay, Tansu Çiller ve İsmail Cem'in özel kalem müdürü oldu.

2001'de Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Genel Müdür Yardımcılığında daire başkanı olan Namık Tan, 2002'de Enformasyon Dairesi Başkanlığında daire başkanı olarak görev aldı. Abdullah Gül'ün Dışişleri bakanlığı döneminde ise bakanlık sözcülüğü ve elçi sıfatıyla Enformasyon Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK GÖREVLERİ

Namık Tan, Aralık 2006'da Feridun Sinirlioğlu'nun yerine Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliği'ne atandı. 22 Ocak 2007'de güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav'a sunarak, yeni görevine başladı. Büyükelçilik görevi sırasında İsrail ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler normal düzeyde seyrederken, Recep Tayyip Erdoğan'la Şimon Peres arasında 2009 yılının başında yaşanılan Davos Krizi ile darbe aldı. Tan, Temmuz 2009'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi.

Namık Tan, Washington büyükelçisi Nabi Şensoy'un Aralık 2009'da istifa etmesinden sonra, bu göreve atandı. 25 Şubat 2010'da güven mektubunu Başkan Barack Obama'ya sunarak, yeni görevine başladı. Dört yıllık görevinin ardından 17 Mart 2014 tarihli kararname ile merkeze alındı. Merkeze alındıktan sonra emekli olan Tan, inşaat şirketi STFA Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

SİYASİ HAYATI

2023 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

Askere gitmeden önce 25 yaşındayken Fügen Tan ile evlendi. Çiftin bir erkek, bir kız olmak üzere iki çocukları vardır.







