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İbrahim Ömer Gönül kimdir? Görevden alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hayatı ve biyografisi

İbrahim Ömer Gönül kimdir? Görevden alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hayatı ve biyografisi

09:28, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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İbrahim Ömer Gönül kimdir? Görevden alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hayatı ve biyografisi

20 Ekim Bugünkü Resmi Gazete kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine atanan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı. Gönül, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atanmıştı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

1973 yılında Ankara’da doğan Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora yaptı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?1973 yılında Ankara’da doğan Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde İşletme alanında yüksek lisans ve Siyasal Ekonomi alanında doktora yaptı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şekerbank'ta uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan İbrahim Ömer Gönül, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı.

2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?Şekerbank'ta uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan İbrahim Ömer Gönül, ardından Türk Lirası Fon İşlemleri Uzmanı unvanıyla fon yönetimi alanında çalıştı.2004 yılında Sermaye Piyasası Kuruluna geçiş yaparak Kurumsal Yatırımcılar Dairesindeki görevinin ardından sırasıyla Personel Müdürü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, eş zamanlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Gönül, eş zamanlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü.

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine atanan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.

İbrahim Ömer Gönül, 16 Ocak 2025 tarihinde Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü’nün (IOSCO) Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Aynı dönemde IOSCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı ve sermaye piyasası lisanslarına sahip oldu.

Gönül, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atandı.

18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığı görevine atanan İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2026 tarihinde 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrıldı.İbrahim Ömer Gönül, 16 Ocak 2025 tarihinde Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü’nün (IOSCO) Gelişmekte Olan ve Gelişen Piyasalar Komitesi (GEMC) Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Aynı dönemde IOSCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı ve sermaye piyasası lisanslarına sahip oldu.Gönül, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına atandı.
Başlıklar :İbrahim Ömer Gönülİbrahim Ömer Gönül görevde almaResmi Gazete
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