Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir?
Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV binasında arama yaptı. Operasyonda 17 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Gözaltı listesinde Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da olduğu belirlendi. Cafer Mahiroğlu, 1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. 2007’de İngiltere merkezli Select Fashion’ı satın aldı; 2008’de Markafoni’yi bünyesine kattı; 2020’de Halk TV’nin yatırımcısı oldu.
1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak bilinir. 18 yaşında İngiltere’ye gitti. Tekstil, e-ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösterdi. 2007’de İngiltere merkezli Select Fashion’ı satın aldı; 2008’de Markafoni’yi bünyesine kattı; 2020’de Halk TV’nin yatırımcısı oldu. Halk TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak bilinmektedir.
14 Ekim 2026’da Halk TV’nin İstanbul’daki binasına polis operasyonu düzenlendi. Operasyonun ardından kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Mahiroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. Operasyonun gerekçesine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı açıklama yapılmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuş ve TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.