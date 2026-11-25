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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi olarak atandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ise AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Böylece AFAD yönetiminde görev değişikliği yaşandı.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Bozkurt, 2005-2006 yılları arasında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde 9 ay süreyle eğitim aldı. Fırat Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan Bozkurt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde sosyoloji alanında doktora yaptı.

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Meslek hayatında Adana'nın Saimbeyli ve Bilecik'in İnhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Bozkurt, 2007-2008 yıllarında Kütahya'nın Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ'ın Maden ilçesinde kaymakamlık yaptı.

2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığına, 2013 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesine kaymakam olarak atandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı.

2019 yılında mülkiye müfettişi olan Bozkurt, 2023 yılında AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı, aynı yıl AFAD Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Bozkurt, son kararnameyle AFAD Başkanlığı görevine getirildi.