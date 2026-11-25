Valiler kararnamesiyle birlikte AFAD yönetiminde görev değişiklikleri yaşandı. Yeni atamalar kapsamında AFAD Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Polis Akademisi Başkanlığına ise Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.
Polis Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz kimdir?
1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Haktankaçmaz, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı.
1996 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Haktankaçmaz, Mersin'in Çamlıyayla, Tunceli'nin Ovacık ve Çankırı'nın Eldivan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas'ta vali yardımcılığı görevinde de bulundu.
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerini üstlenen Haktankaçmaz, 2014 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.
2016 yılında Kırıkkale Valiliğine atanan Haktankaçmaz, yaklaşık iki yıl bu görevde kaldıktan sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi. 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak atanan Haktankaçmaz, son kararnameyle Polis Akademisi Başkanlığı görevine getirildi.
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