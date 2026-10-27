Gadi Eisenkot kimdir? Eisenkot'un Netanyahu'dan farkı var mı, siyasi görüşü Filistin ve Gazze’ye bakışı nasıl?
İsrail'de Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başladı. Seçimlerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor. Taberiye'de doğan ve Eilat'ta büyüyen Eisenkot, 1950'lerde İsrail'e yerleşen Faslı göçmen bir ailenin oğlu. Eisenkot, siyaset sahnesinde nispeten yeni bir isim. 2022'de Ulusal Birlik Partisi'nden Knesset'e (İsrail parlamentosu) girdi. Eisenkot, Netanyahu hükümetinde 2015'ten 2019'a kadar ordu genelkurmay başkanı olarak görev yaptı. 2000'li yıllarda, dört yıl süren ve 3000'den fazla Filistinlinin katledildiği ikinci intifada sırasında Batı Şeria'daki İsrail güçlerinin komutanıydı.
İsrail'de Netanyahu hükümetinin bölgede dört yıldır sürdürdüğü saldırıların ardından seçmenler, 1988'den bu yana ilk kez zamanında düzenlenen genel seçim için sandık başında. Seçimde, İsrail Meclisinin 26. döneminde görev yapacak milletvekilleri seçilecek. İsrail basını, ülke genelinde binlerce polisin görev yapacağını aktardığı seçimlerin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında başa baş bir yarışa sahne olması bekleniyor.
Gadi Eisenkot kimdir?
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2019'da emekli olan, madalyalarla ödüllendirilmiş askeri stratejist Korgeneral Gadi Eisenkot, 2019 yılında Washington Enstitüsü'nde askeri araştırmacı olarak görev yapmıştır.
General Eisenkot, İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) kırk yıl görev yaptı ve Golani Tugayı, Başan Zırhlı Tümeni, Yahudiye ve Samarya Tümeni, IDF Operasyonlar Şubesi ve Kuzey Komutanlığı'nda komuta görevlerinde bulundu. 1999'da başbakanın askeri sekreteri ve savunma bakanı olarak atandı. 2012'de genelkurmay başkan yardımcılığına getirildi ve iki yıl sonra IDF'nin 21. genelkurmay başkanı oldu.
2016 yılında Eisenkot, Amerikalı mevkidaşı General Joseph Dunford tarafından "İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak olağanüstü liyakatli hizmetleri" ve "ABD ile İsrail arasındaki stratejik işbirliğine yaptığı ve her iki ülke üzerinde de kalıcı bir etkiye sahip olacak katkıları" nedeniyle Liyakat Nişanı Komutanı unvanıyla ödüllendirildi.
Netanyahu ve kabinesini hesap verebilir hale getirmek, yapılacaklar listesinde yer alıyor. 7 Ekim sonrası Eisenkot, ulusal birlik gösterisi olarak diğer muhalefet liderleriyle birlikte Başbakan'ın savaş kabinesine katıldı. Haziran 2024'te istifa etti ve Netanyahu'yu, saldırı sırasında Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması için daha hızlı hareket etmemekle suçladı. Katil Netanyahu gibi Eisenkot da Gazze'ye yönelik gelecekteki planların Hamas'ı devre dışı bırakılmasını savunuyor, Filistin Yönetimi ile İsrail ilişkilerini "yeniden tanımlamayı" amaçladığını belirtiyor.
Eisenkot, Filistin topraklarını gasp eden yahudi yerleşimciler planlara, özellikle de Kudüs'ün doğusunda E1 olarak bilinen bir bölgedeki yerleşimin genişletilmesi planına karşı çıktı.
Eisenkot, 10 maddelik programında, ülkeyi terk eden yüksek vasıflı İsraillilerin sayısını azaltmak ve yeni göçmenlerin gelişini teşvik etmek için acil bir program başlatma sözü de verdi.
Ayrıca, ultra-Ortodoks Yahudi toplulukları ve Arap İsrailliler için geçerli olan askerlik hizmetinden muafiyet kurallarını da sona erdirmek istiyor.