Gadi Eisenkot kimdir? Eisenkot'un Netanyahu'dan farkı var mı, siyasi görüşü Filistin ve Gazze’ye bakışı nasıl?

Eisenkot, Filistin topraklarını gasp eden yahudi yerleşimciler planlara, özellikle de Kudüs'ün doğusunda E1 olarak bilinen bir bölgedeki yerleşimin genişletilmesi planına karşı çıktı.

Eisenkot, 10 maddelik programında, ülkeyi terk eden yüksek vasıflı İsraillilerin sayısını azaltmak ve yeni göçmenlerin gelişini teşvik etmek için acil bir program başlatma sözü de verdi.

Ayrıca, ultra-Ortodoks Yahudi toplulukları ve Arap İsrailliler için geçerli olan askerlik hizmetinden muafiyet kurallarını da sona erdirmek istiyor.