Ömer Bolat kimdir? Ticaret Bakanı Ömer Bolat nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Ömer Bolatş ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü'nden 1984 yılında mezun olan Bolat, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD'da 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yapan Bolat, DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bolat, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğini de yürüttü. Peki Ömer Bolat nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat hayatı ve biyografisi.