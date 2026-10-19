Küçük Gülce Maltepe'de çöken binada hayatını kaybetmişti: Acılı anne sedyede kızının tabutuna sarıldı
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, 11 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan, cenaze törenine ambulansla getirildi. Sedyeyle kızının tabutunun yanına götürülen acılı annenin tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.
11 GÜN SONRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Olay, 8 Ekim'de Maltepe'nin Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı'nda meydana geldi. Binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Gülce Dora Turhan, babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Annesinin tedavisinin sürmesi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen küçük kızın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
ANNESİ AMBULANSLA CENAZEYE GETİRİLDİ
Gülce Dora Turhan için Maltepe'deki Mimar Sinan Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan da cenazeye ambulansla getirildi. Sedyeyle kızının tabutunun yanına götürülen anne, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Annenin yaşadığı acı, cenazeye katılanları duygulandırdı.
BAŞIBÜYÜK MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Gülce Dora Turhan'ın cenaze namazı, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırıldı. Küçük kız, namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.