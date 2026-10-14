İbrahim Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?
11:39, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:42, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
İbrahim Paşalı
İbrahim Paşalı, 1973 yılında Rize'de doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlamış; ilkokulu Beyoğlu'nda, liseyi ise Üsküdar'da tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Medya ve İletişim Bölümü'nde yapmıştır. İbrahim Paşalı, medya kariyerinde radyo programcılığı, televizyon yayıncılığı, yöneticilik ve köşe yazarlığı yaptı. Paşalı, TVNET’te "Makam Arabası" adlı programı hazırlayıp sunmuştur.
İbrahim Paşalı 1973 Yılında Rize’de doğdu. İlkokula Beyoğlu’nda başlamış, liseyi Üsküdar’da bitirmiştir. Yüksek öğrenimini Medya ve İletişim Bölümü’nde tamamlamıştır. Paşalı, 15 yıl boyunca Marmara FM'de "Gece Yürüyüşü" adlı radyo programını sunmuş ve bu programla dinleyicilerin beğenisini kazanmıştır.
Sanatçı kimliğinin yanısıra TV yöneticiliği, TV ve radyo programcılığı gibi alanlarda da çalışmalar yapan Paşalı, son olarak TVNET’te beğeni ile izlenen “Makam Arabası” adlı programı hazırlamıştır. İbrahim Paşalı’nın İstanbul Kriterleri, Öğle Uykusu ve Entelektüellerin Hurafeleri adıyla üç kitabı bulunmaktadır.
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