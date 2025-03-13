Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Kardeş Payı, İşler Güçler, Avrupa Yakası gibi diziler ve Geniş Aile, Çalgı Çengi, Efsane gibi filmler ile kariyerinde birçok projede yer aldı.





ŞİNASİ YURTSEVER ÖLÜM NEDENİ NEDİR? HASTALIĞI NEYDİ?

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefat haberi sonrasında, ölüm nedeniyle ilgili de araştırmalar yapılıyor. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?





Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine Başka İstanbul Yok, Hemşerim ve Küçük İbo gibi dizilerdeki rolleriyle adım attı. Akabinde Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Alacakaranlık, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam, Sen de Gitme, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yılında Yazı Tura filmindeki Basri karakteriyle sinema perdesinde de boy göstermeye başladı. Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolüne ve Düğün Dernek (2013) filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. Olur Olur!, Düğün Dernek 2: Sünnet, Geniş Aile: Her Türlü ve Kendinden Kaçak adlı filmlerde yer alan Şinasi Yurtsever yakın zamanda Üçlü Pürüz (2023) adlı filmde ve Organizasyon Bizim İşimiz adlı dizide seyirci karşısına çıktı.

ŞİNASİ YURTSEVER'İN YER ALDIĞI PROJELER

Filmler

Yıl Yapım Rol

2024 Tezgah

İyi Bir Aile Değiliz

Efsane Şevket

2023 Üçlü Pürüz

2022 Kendinden Kaçak

2017 Dört Köşe Muzo

2016 Geniş Aile 2: Her Türlü Niko Pacaci

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Yılmaz

2014 Hadi İnşallah Kameraman Hasan

Olur Olur! Zihni Orkinos

2013 Düğün Dernek Yılmaz

2011 Çalgı Çengi Nakliyatçı

2009 Vavien Seyfi

2006 Küçük Kıyamet

Hokkabaz Jandarma

Hayatımın Kadınısın Arıza

2003 Yazı Tura Basri

Diziler

Yıl Yapım Rol

Yakında Yüzde İki Metin Demir

2024 İnci Taneleri Tahsin

2023 Organizasyon Bizim İşimiz

2022 Gizli Saklı Namık

2020 Tutunamayanlar Hicabi

2019 Dengi Dengine Niyazi

2014 Kardeş Payı Hilmi

2012 İşler Güçler Hakkı

2011 Sen de Gitme Halil

2010 Aşk ve Ceza Orhan

2009 Ramazan Güzeldir Hilmi

Kapalıçarşı Ünal

Bir Bulut Olsam Ali Asker

2008 Ayışığı Komiser Adnan

2004-2007 Yabancı Damat Hamit (Hamido)

2004 Avrupa Yakası Diş Hekimi Komşu

2003 Alacakaranlık Bakır

2002 Kınalı Kar Mesut

2001 Cinlerle Periler

1999 Yılan Hikâyesi Kral'ın adamı

1998 Örümcek Cin Ali

Küçük İbo Selçuk

Dış Kapının Mandalları Ali

1996 Hemşerim