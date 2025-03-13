Kardeş Payı, İşler Güçler, Gizli Saklı gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncudan gelen acı haberin ardından, Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Kaç yaşında? gibi hayatı hakkındaki sorular merak edilmeye başlandı. İşte Şinasi Yurtsever'in biyografisi...
Şinasi Yurtsever, 1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Kardeş Payı, İşler Güçler, Avrupa Yakası gibi diziler ve Geniş Aile, Çalgı Çengi, Efsane gibi filmler ile kariyerinde birçok projede yer aldı.
ŞİNASİ YURTSEVER ÖLÜM NEDENİ NEDİR? HASTALIĞI NEYDİ?
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefat haberi sonrasında, ölüm nedeniyle ilgili de araştırmalar yapılıyor. Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine Başka İstanbul Yok, Hemşerim ve Küçük İbo gibi dizilerdeki rolleriyle adım attı. Akabinde Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Alacakaranlık, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam, Sen de Gitme, İşler Güçler, Kardeş Payı gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
2003 yılında Yazı Tura filmindeki Basri karakteriyle sinema perdesinde de boy göstermeye başladı. Hokkabaz, Hayatımın Kadınısın ve Küçük Kıyamet gibi filmlerde de rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolüne ve Düğün Dernek (2013) filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. Olur Olur!, Düğün Dernek 2: Sünnet, Geniş Aile: Her Türlü ve Kendinden Kaçak adlı filmlerde yer alan Şinasi Yurtsever yakın zamanda Üçlü Pürüz (2023) adlı filmde ve Organizasyon Bizim İşimiz adlı dizide seyirci karşısına çıktı.
ŞİNASİ YURTSEVER'İN YER ALDIĞI PROJELER
Yıl Yapım Rol
2024 Tezgah
İyi Bir Aile Değiliz
Efsane Şevket
2023 Üçlü Pürüz
2022 Kendinden Kaçak
2017 Dört Köşe Muzo
2016 Geniş Aile 2: Her Türlü Niko Pacaci
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Yılmaz
2014 Hadi İnşallah Kameraman Hasan
Olur Olur! Zihni Orkinos
2013 Düğün Dernek Yılmaz
2011 Çalgı Çengi Nakliyatçı
2009 Vavien Seyfi
2006 Küçük Kıyamet
Hokkabaz Jandarma
Hayatımın Kadınısın Arıza
2003 Yazı Tura Basri
Yıl Yapım Rol
Yakında Yüzde İki Metin Demir
2024 İnci Taneleri Tahsin
2023 Organizasyon Bizim İşimiz
2022 Gizli Saklı Namık
2020 Tutunamayanlar Hicabi
2019 Dengi Dengine Niyazi
2014 Kardeş Payı Hilmi
2012 İşler Güçler Hakkı
2011 Sen de Gitme Halil
2010 Aşk ve Ceza Orhan
2009 Ramazan Güzeldir Hilmi
Kapalıçarşı Ünal
Bir Bulut Olsam Ali Asker
2008 Ayışığı Komiser Adnan
2004-2007 Yabancı Damat Hamit (Hamido)
2004 Avrupa Yakası Diş Hekimi Komşu
2003 Alacakaranlık Bakır
2002 Kınalı Kar Mesut
2001 Cinlerle Periler
1999 Yılan Hikâyesi Kral'ın adamı
1998 Örümcek Cin Ali
Küçük İbo Selçuk
Dış Kapının Mandalları Ali
1996 Hemşerim
Başka İstanbul Yok