Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan gazeteci Talat Atilli, Oktay Saral'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Talat Atilla, Oktay Saral ile telefonda görüştüğünü belirterek görüşmesine yer verdi:

Atilla paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Beyefendi’yi aradım. 'Görevden alındınız mı?' diye sordum. 'Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok.' dedi. 'Azerbaycan’la ilgili açıklamalarınız nedeniyle mi?' diye sordum. 'Evet, öyle görünüyor.' karşılığını verdi. Ardından şu ifadeleri kullandı: 'Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır."

Oktay Saral kimdir?

Oktay Saral, 18 Mart 1967 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi inşaat mühendisliği bölümünden mezun oldu. Oktay Saral, serbest inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1999-2011 yılları arasında Of belediye başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında 24. dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.

Oktay Saral şuan ne iş yapıyor, hangi görevde?

Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baş Danışmanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Oktay Saral, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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