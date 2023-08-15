Halil Konakçı, şu an İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi’nde imam-hatip olarak görev yapmakta. Ankara Melike Hatun Camii'nde de görev yapan Halil Konaktı, Bursa’daki Mihraplı Camisi’nde de vaazlar vermekte.

Halil Konakçı’ya sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral attığı tweette şu ifadelere yer verdi.“Diyanet İşeri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız."