Halil Konakçı kimdir?
Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Halil Konakçı, aslen İzmirli’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütmektedir.
Halil Konakçı nerede görev yapıyor?
Halil Konakçı, şu an İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi’nde imam-hatip olarak görev yapmakta. Ankara Melike Hatun Camii'nde de görev yapan Halil Konaktı, Bursa’daki Mihraplı Camisi’nde de vaazlar vermekte.
"Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız"
Halil Konakçı’ya sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral attığı tweette şu ifadelere yer verdi.“Diyanet İşeri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum; Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli Muhterem Halil Konakçı Hocaefendi'ye O'nun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız."
"Halil Konakçının her daim yanındayız"
"Aksi halde böyle yapmakla Halil Konak'çı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız.Halil Konak'çının her daim yanındayız.”