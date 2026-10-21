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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

17:17, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951’de Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğan doktor ve siyasetçidir. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra genel cerrahi alanında uzmanlaşmış; Iğdır, Birecik ve Şanlıurfa’daki hastanelerde başhekimlik yapmıştır. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Fakıbaba, ardından Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 2017–2018 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır. İYİ Parti Ankara Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de milletvekili görevinden istifa etti. Fakıbaba, evli ve üç çocuk babasıdır.

Türk siyasetinin ve tıp dünyasının tanınan isimlerinden genel cerrahi uzmanı ve siyasetçi Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzmanlığını Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tamamlayan Fakıbaba, Iğdır, Birecik ve Şanlıurfa SSK Hastanelerinde uzun yıllar başhekimlik görevlerinde bulundu. Siyasi kariyerine 2004 yılında başlayan ve 2004-2014 yılları arasında iki dönem boyunca Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapan Fakıbaba, özellikle 2009 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak kazandığı zaferle siyaset tarihine geçti.

Türk siyasetinin ve tıp dünyasının tanınan isimlerinden genel cerrahi uzmanı ve siyasetçi Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra uzmanlığını Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde tamamlayan Fakıbaba, Iğdır, Birecik ve Şanlıurfa SSK Hastanelerinde uzun yıllar başhekimlik görevlerinde bulundu. Siyasi kariyerine 2004 yılında başlayan ve 2004-2014 yılları arasında iki dönem boyunca Şanlıurfa Belediye Başkanlığı yapan Fakıbaba, özellikle 2009 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak kazandığı zaferle siyaset tarihine geçti.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

AK Parti adayı olarak girdiği 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimleri öncesinde partisindeki temayül yoklamasında birinci olmasına karşın aday gösterilmedi. Fakıbaba, aday gösterilmemesi üzerine Ocak 2009'da partiden istifa etti ve seçimlerde bağımsız aday olduğunu açıkladı. Saadet Partisi, Fakıbaba'nın adaylığına açık destek verdi. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci olan Fakıbaba, yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Ertesi yıl Saadet Partisi'ne katıldı. Şanlıurfa, 2012 yılı sonunda "büyükşehir" statüsüne yükseltildi.

AK Parti adayı olarak girdiği 2004 yerel seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimleri öncesinde partisindeki temayül yoklamasında birinci olmasına karşın aday gösterilmedi. Fakıbaba, aday gösterilmemesi üzerine Ocak 2009'da partiden istifa etti ve seçimlerde bağımsız aday olduğunu açıkladı. Saadet Partisi, Fakıbaba'nın adaylığına açık destek verdi. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alarak birinci olan Fakıbaba, yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Ertesi yıl Saadet Partisi'ne katıldı. Şanlıurfa, 2012 yılı sonunda "büyükşehir" statüsüne yükseltildi.

Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasını gerekçe göstererek Saadet Partisinden ayrıldı ve 22 Ocak 2013 tarihinde yeniden AK Partiye katıldı. 2014 yerel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve görevdeki on yılın ardından Şanlıurfa Belediye Başkanlığından ayrıldı. Haziran 2015'teki seçimlerde ve dört ay sonra tekrarlanan seçimlerde AK Partiden Şanlıurfa milletvekili seçildi. 2018 genel seçimlerinde partisinin Şanlıurfa'daki oyu yüzde 64'ten yüzde 52'ye gerilese de, yeniden milletvekili seçilmeyi başardı. 2017-2018 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.

Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasını gerekçe göstererek Saadet Partisinden ayrıldı ve 22 Ocak 2013 tarihinde yeniden AK Partiye katıldı. 2014 yerel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve görevdeki on yılın ardından Şanlıurfa Belediye Başkanlığından ayrıldı. Haziran 2015'teki seçimlerde ve dört ay sonra tekrarlanan seçimlerde AK Partiden Şanlıurfa milletvekili seçildi. 2018 genel seçimlerinde partisinin Şanlıurfa'daki oyu yüzde 64'ten yüzde 52'ye gerilese de, yeniden milletvekili seçilmeyi başardı. 2017-2018 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yaptı.

20 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla hem AK Parti üyeliğinden, hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. 26 Ekim 2022 tarihinde resmî olarak İYİ Parti'ye katıldı. 2023 Türkiye genel seçimleri'nde İYİ Parti Ankara milletvekili seçildi. Fakıbaba, 21 Ekim 2026 tarihine hem İYİ Parti hem de milletvekili görevinden istifa etti. Gül Fakıbaba ile evlidir. Bu evlilikten Esin ve Selin adlarında iki kızı olmuştur. 1997'de Fırat adlı dizide rol almıştır.


20 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla hem AK Parti üyeliğinden, hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. 26 Ekim 2022 tarihinde resmî olarak İYİ Parti'ye katıldı. 2023 Türkiye genel seçimleri'nde İYİ Parti Ankara milletvekili seçildi. Fakıbaba, 21 Ekim 2026 tarihine hem İYİ Parti hem de milletvekili görevinden istifa etti. Gül Fakıbaba ile evlidir. Bu evlilikten Esin ve Selin adlarında iki kızı olmuştur. 1997'de Fırat adlı dizide rol almıştır.
Başlıklar :Ahmet Eşref FakıbabaİYİ PartiAhmet Eşref Fakıbaba milletvekili
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