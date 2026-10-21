20 Ekim 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla hem AK Parti üyeliğinden, hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. 26 Ekim 2022 tarihinde resmî olarak İYİ Parti'ye katıldı. 2023 Türkiye genel seçimleri'nde İYİ Parti Ankara milletvekili seçildi. Fakıbaba, 21 Ekim 2026 tarihine hem İYİ Parti hem de milletvekili görevinden istifa etti. Gül Fakıbaba ile evlidir. Bu evlilikten Esin ve Selin adlarında iki kızı olmuştur. 1997'de Fırat adlı dizide rol almıştır.



