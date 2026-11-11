Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, istifa ettiğini duyurdu.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu neden istifa etti?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurumdaki görevinden istifa ettiğini duyurdu. BBDK Başkanı Kavcıoğlu, X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. Daha sonra İngiltere'deki Hastings College'da (bugünkü East Sussex College) işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı.

20 Mart 2021'de Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde bu görevinden alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına atanmıştır.

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