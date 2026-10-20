Kutluhan Taşkın kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın hayatı ve biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı için Kutluhan Taşkın görevlendirildi. Taşkın, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2001'de mezun olurken aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Taşkın, son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. İşte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın'ın hayatı ve biyografisi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı.
Kutluhan Taşkın, Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.
Kutluhan Taşkın kimdir?
1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.
2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi'nde (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.
2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.
2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.
21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı. 20 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Yardımcılığına Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı.