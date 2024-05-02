Gökçe Eyüboğlu kimdir?

Ünlü isimler Vahide Perçin ve Altan Gördüm ile sahne sanatları üzerine çalışmalar yapan Eyüboğlu, aynı zamanda Murat Atıl ve Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden diksiyon ve seslendirme eğitimleri de almıştır.