Gökçe Eyüboğlu kimdir?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Gökçe Eyüboğlu, kamu yönetimi alanında eğitim aldıktan sonra 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde sanat eğitimi almaya başladı.
Ünlü isimler Vahide Perçin ve Altan Gördüm ile sahne sanatları üzerine çalışmalar yapan Eyüboğlu, aynı zamanda Murat Atıl ve Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden diksiyon ve seslendirme eğitimleri de almıştır.
Gökçe Eyüboğlu, özellikle 3 sezon boyunca yayınlanan "KADIN" dizisindeki "Ceyda" karakteriyle tanınmış ve bu rolüyle Zihinsel Özürlüler Federasyonu Faruk Öztimur Onur Ödülü'nü kazanmıştır. 23. Sadri Alışık Tiyatro Oyuncuları Ödülleri'nde Komedi, Kara Komedi, Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilmiştir.