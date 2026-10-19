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Saatte 23 günde 550 konut: Türkiye’nin yeniden inşa çalışmaları Rusya gündeminde

Saatte 23 günde 550 konut: Türkiye’nin yeniden inşa çalışmaları Rusya gündeminde

12:25, 19/10/2026, Pazartesi
DHA
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Saatte 23 günde 550 konut: Türkiye’nin yeniden inşa çalışmaları Rusya gündeminde
'Asrın inşa seferberliği' Rus basınında yer aldı.

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından olan Komsomolskaya Pravda'ya haber oldu. Türkiye'nin inşa tecrübesinin detaylı olarak anlatıldığı haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan ve 101 yıldır yayın hayatına devam eden Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu 'KP.ru', Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan inşa seferberliğini manşetine taşıdı. Haberde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sadece konutlarla sınırlı kalmadığı; altyapıyı, okulları, ticaret bölgelerini ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı belirtildi.

İNŞA HIZINA VURGU YAPILDI

Haberde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin başlandığına dikkat çekilerek, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı. Kırsal bölgelerdeki ilk köy evleri ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmaların genişlemesiyle birlikte 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldü" denildi.

174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetleri yürütüldüğü ve yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin çalışmalarda görev aldığı bilgisine yer verildi. Çalışmaların en yoğun döneminde toplam inşaat hızının saatte 23, günde ise 550 konut seviyesine ulaştığı belirtildi.

11 BİN KİLOMETRELİK ALTYAPI ÇALIŞMASI

Deprem bölgesindeki tarihi şehir merkezlerinin yeniden ayağa kaldırıldığı, özellikle Hatay'da kapsamlı bir ihya çalışması yürütüldüğü vurgulandı. Hatay'da Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölgenin, Kurtuluş Caddesi'nin, Tarihi Meclis Binası’nın ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi. Benzer projelerin Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de hayata geçirildiğine değinilerek; bu bölgelerde konutlar, ticari alanlar, ofisler ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği anlatıldı. Haberde, Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne de dikkat çekildi.

DEV ŞANTİYELER VE İSKENDERUN SAHİL PROJESİ ANLATILDI

Rus medya kuruluşu, Türkiye’nin en büyük şantiyelerinin kurulduğu Malatya’daki İkizce’nin, Adıyaman'daki İndere’nin, Hatay'daki Dikmece’nin ve Kahramanmaraş'taki Altınova’nın uydu şehirlere dönüştüğünün altını çizdi. Depremde 80 santimetrelik çökme meydana gelen İskenderun sahilindeki çalışmalar da habere konu edildi. 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanı kapsayan projeyle sahilin yeniden düzenlendiği vurgulandı.

ENKAZ ATIKLARININ DÖNÜŞÜMÜ ANLATILDI

Haberde, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerinden de bahsedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla UNDP ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay ve Kahramanmaraş'ta enkazın güvenli biçimde geri dönüştürülmesine yönelik iki pilot tesis kurdu. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin temini de gerçekleştirildi. Bu tesislerde tehlikeli malzemeler, geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırılıyor. Temizlenen beton atıkları kırılarak işleniyor ve özellikle yol temel malzemesi ile kaldırım taşı gibi uygulamalarda yeniden kullanılabiliyor. UNDP verilerine göre Hatay'daki tesis, saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip.”

Başlıklar :KahramanmaraşHatayDeprem
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