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İŞKUR’dan işsizlik maaşında radikal değişiklik: KDK müdahale etti ödemeler yeniden hesaplanacak

İŞKUR’dan işsizlik maaşında radikal değişiklik: KDK müdahale etti ödemeler yeniden hesaplanacak

09:30, 20/10/2026, Salı
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İŞKUR’dan işsizlik maaşında radikal değişiklik: KDK müdahale etti ödemeler yeniden hesaplanacak
İşsizlik ödeneğinde yeni dönem: Eksik maaş alanlara fark ödemesi yapılacak

Aynı dönemde iki ayrı işte çalışıp işsiz kalanlar için KDK’dan kritik karar çıktı. İŞKUR, eksik ödenen işsizlik ödeneği hesaplamasını değiştirerek genelge güncellemesine gitti. İşte yeni hesaplama detayı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
 birden fazla iş yerinde eş zamanlı çalışanların işsizlik ödeneği hesaplamasına ilişkin genelgede değişiklik hazırlığı başlattı. Süreç, iki ayrı iş yerinden ücret alan bir çalışanın maaş hesabında toplam kazancının dikkate alınmadığı gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından gündeme geldi.
Başvuru sahibi, her iki iş yerinden elde ettiği kazanç üzerinden
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)
prim bildirimi yapıldığını ancak işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında kazançların toplamı yerine aritmetik ortalamanın esas alındığını belirterek yeniden hesaplama talep etti.

KDK’dan İŞKUR’a düzeltme tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu değerlendirerek aynı dönemde iki ayrı iş yerinden bildirilen prime esas kazançların birlikte ele alınması gerektiği sonucuna vardı.
Kurum, işsizlik ödeneğinin aylık toplam kazanç üzerinden yeniden hesaplanmasını ve oluşabilecek farkın çalışana ödenmesini tavsiye etti.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’nın imzasını taşıyan kararda, hesaplama yapılırken aynı aylara ait prim ödeme gün sayılarının mükerrer biçimde toplanmaması gerektiği de belirtildi. Yeni hesaplamanın, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılması istendi.

İŞKUR genelge değişikliği için harekete geçti

KDK’nın tavsiyesinin ardından İŞKUR, başvuru sahibinin işsizlik ödeneğini belirtilen yöntemle yeniden hesaplayacağını ve varsa ödeme farkını karşılayacağını bildirdi. Kurum ayrıca benzer durumdaki çalışanları ilgilendiren hesaplama yönteminin değiştirilmesi amacıyla ilgili genelgede düzenleme çalışmalarına başladı.

Yapılacak değişiklikle, aynı anda birden fazla iş yerinde çalışan sigortalıların işsizlik ödeneği hesabında kazançlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin uygulamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.

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