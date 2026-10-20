İŞKUR’dan işsizlik maaşında radikal değişiklik: KDK müdahale etti ödemeler yeniden hesaplanacak

İstanbullulara 1 milyon 875 bin liralık dev destek: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı süre uzatıldı

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında hak sahiplerine sağlanan 1 milyon 875 bin liralık yapım yardımı süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme, vatandaşların ev ve iş yerlerini daha güvenli hale getirebilmeleri için sunulan finansman desteğinden daha uzun süre faydalanmasına olanak tanıyacak.