İŞKUR’dan işsizlik maaşında radikal değişiklik: KDK müdahale etti ödemeler yeniden hesaplanacak
Aynı dönemde iki ayrı işte çalışıp işsiz kalanlar için KDK’dan kritik karar çıktı. İŞKUR, eksik ödenen işsizlik ödeneği hesaplamasını değiştirerek genelge güncellemesine gitti. İşte yeni hesaplama detayı...
KDK’dan İŞKUR’a düzeltme tavsiyesi
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’nın imzasını taşıyan kararda, hesaplama yapılırken aynı aylara ait prim ödeme gün sayılarının mükerrer biçimde toplanmaması gerektiği de belirtildi. Yeni hesaplamanın, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinde belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılması istendi.
İŞKUR genelge değişikliği için harekete geçti
KDK’nın tavsiyesinin ardından İŞKUR, başvuru sahibinin işsizlik ödeneğini belirtilen yöntemle yeniden hesaplayacağını ve varsa ödeme farkını karşılayacağını bildirdi. Kurum ayrıca benzer durumdaki çalışanları ilgilendiren hesaplama yönteminin değiştirilmesi amacıyla ilgili genelgede düzenleme çalışmalarına başladı.
Yapılacak değişiklikle, aynı anda birden fazla iş yerinde çalışan sigortalıların işsizlik ödeneği hesabında kazançlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin uygulamanın yeniden şekillenmesi bekleniyor.