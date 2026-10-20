Avrupa’nın enerjisi tükendi

Avrupa, kışa girerken doğal gaz fiyatlarındaki sert yükseliş ve arz güvenliğine ilişkin endişelerle karşı karşıya. Hollanda merkezli TTF piyasasında doğal gazın megavatsaat fiyatı dün itibarıyla 89 avro seviyesine dayandı. Şubat ayındaki yaklaşık 32 avroluk seviyeye kıyasla artış yüzde 180’i aştı. Fiyatlar, Aralık 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaşırken, enerji piyasalarında yeni bir şok yaşanabileceği endişesi güçleniyor.

İTHAL GAZA BAĞIMLILIK FATURAYI BÜYÜTÜYOR

Avrupa’daki yükselişin temel nedeni, kıtanın dış kaynaklara bağımlılığı. Avrupa Birliği, 2024’te enerji ihtiyacının yüzde 57’sini net ithalatla karşıladı. Rusya’dan boru hattıyla gelen gazın azalmasının ardından LNG’ye yönelen Avrupa, artık aynı kargolar için Asyalı alıcılarla rekabet ediyor.

HÜRMÜZ’DEKİ KESİNTİLER ARZ SORUNUNU KÖRÜKLÜYOR

Orta Doğu’daki çatışmalar, gaz piyasasındaki sıkışıklığı derinleştirdi. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat kesintileri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkiledi. Katar ve Birleşik

Arap Emirlikleri’nden sevkiyatların aksaması, uluslararası piyasada kullanılabilir gaz miktarını azalttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mart ayında Avrupa ve Asya’daki spot gaz fiyatlarının Ocak 2023’ten bu yana en yüksek aylık ortalamalara çıktığını bildirdi.

DEPOLAR KIŞA HAZIR DEĞİL

Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB’de depoların doluluk oranı 17 Ekim’de yüzde 74,5’te kaldı. Bu oran, son beş yılın aynı dönem ortalaması olan yüzde 89,1’in 14,6 puan altında. Almanya’da depoların yalnızca yüzde 61 dolu olması da endişeyi artırıyor. Soğuk havaların uzaması veya yeni sevkiyat kesintileri halinde ülkelerin daha pahalı spot alımlara yönelmesi gerekebilir. Bu da fiyatları yeniden yukarı çekebilir.

HEM SANAYİ HEM DE HANELER ETKİLENECEK

Doğal gaz yalnızca ısınmada kullanılmıyor; elektrik üretimi ile kimya, gübre, cam, seramik ve demir-çelik gibi enerji yoğun sektörler için de temel girdi niteliği taşıyor. Üreticilerin maliyetlerinin artması, kâr marjlarını daraltırken ürün fiyatlarına zam yapılması riskini de beraberinde getiriyor. Hane halkında ise toptan fiyat artışının faturalara yansıması ülkeye, tarifeye ve sözleşmenin yenilenme zamanına göre değişiyor. Avrupa’nın riski, 2022’deki rekor fiyatların mutlaka yeniden görülmesi değil; düşük stoklar, küresel LNG rekabeti ve kış talebinin aynı dönemde baskı oluşturması. Fiyatların yüksek kalması, sanayinin rekabet gücünü zayıflatabilir ve ekonomik toparlanmayı zorlaştırabilir.

Fransa’da akaryakıt fiyatlarına protesto

Fransa’da 17 Ekim’de ülke genelinde düzenlenen protestolarda artan yaşam maliyetleri ve akaryakıt fiyatları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. 2018’de yakıt vergilerine tepkiyle ortaya çıkan Sarı Yelekliler hareketinin yeniden canlandırılması çağrılarıyla büyüyen gösterilerde, benzin ve enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra satın alma gücündeki gerilemeye tepki gösterildi.

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