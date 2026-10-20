Ormanlardan izinle toplanıyor: Burdur'da üretilip Avrupa'ya ihraç ediliyor

Beldede üretilen çelenklerin tamamının ihracata gittiğini belirten Aksoy, "Pazarın yüzde 85'i Hollanda, yüzde 15'i Almanya olmak üzere bütün Avrupa'ya dağılıyor. Mezat üzerinden bütün Avrupa ve dünyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracattan dolayı da ülkemize 2 milyon avro gibi bir döviz sağlıyoruz." dedi.





Aksoy, çelenk yapımında kullanılan malzemelerin orman tahliye ürünleri olduğunu, beldedeki erkeklerin sabah saatlerinde bu ürünleri topladığını, daha sonra evlere getirilip kadınların örmeye başladığını, hazırlanan ürünlerin evlerden alınarak soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini kaydetti.