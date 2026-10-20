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Ormanlardan izinle toplanıyor: Burdur'da üretilip Avrupa'ya ihraç ediliyor

Ormanlardan izinle toplanıyor: Burdur'da üretilip Avrupa'ya ihraç ediliyor

07:43, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 08:02, 20/10/2026, Salı
AA
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Ormanlardan izinle toplanıyor: Burdur'da üretilip Avrupa'ya ihraç ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde ormanlardan izinle toplanan mersin ve köknar dalları, dağ çileği, kozalak ve çeşitli süs bitkileri, kadınların elinde genelde kapı süsü olarak kullanılan çelenklere dönüşüyor.

Beldede sabahın erken saatlerinde erkekler tarafından ormandan toplanan doğal malzemeler evlere getiriliyor. Kadınlar ise evlerinde bu malzemeleri farklı süs bitkileri ve dekoratif ürünlerle bir araya getirerek çeşitli modellerde çelenkler hazırlıyor.

Beldede sabahın erken saatlerinde erkekler tarafından ormandan toplanan doğal malzemeler evlere getiriliyor. Kadınlar ise evlerinde bu malzemeleri farklı süs bitkileri ve dekoratif ürünlerle bir araya getirerek çeşitli modellerde çelenkler hazırlıyor.

Yaklaşık 200 evde sürdürülen üretim, ağustosta başlayıp aralık ayının başına kadar devam ediyor. Evlerinde çelenk ören kadınlar, el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 200 evde sürdürülen üretim, ağustosta başlayıp aralık ayının başına kadar devam ediyor. Evlerinde çelenk ören kadınlar, el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Beldede yılda yaklaşık 600 bin çelenk üretilirken, ürünlerin tamamı başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.


Firma yetkilisi Adnan Aksoy, yaklaşık 20 yıldır beldede bu üretimin devam ettiğini söyledi.

Beldede yılda yaklaşık 600 bin çelenk üretilirken, ürünlerin tamamı başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.Firma yetkilisi Adnan Aksoy, yaklaşık 20 yıldır beldede bu üretimin devam ettiğini söyledi.

Beldede üretilen çelenklerin tamamının ihracata gittiğini belirten Aksoy, "Pazarın yüzde 85'i Hollanda, yüzde 15'i Almanya olmak üzere bütün Avrupa'ya dağılıyor. Mezat üzerinden bütün Avrupa ve dünyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracattan dolayı da ülkemize 2 milyon avro gibi bir döviz sağlıyoruz." dedi.


Aksoy, çelenk yapımında kullanılan malzemelerin orman tahliye ürünleri olduğunu, beldedeki erkeklerin sabah saatlerinde bu ürünleri topladığını, daha sonra evlere getirilip kadınların örmeye başladığını, hazırlanan ürünlerin evlerden alınarak soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini kaydetti.

Beldede üretilen çelenklerin tamamının ihracata gittiğini belirten Aksoy, "Pazarın yüzde 85'i Hollanda, yüzde 15'i Almanya olmak üzere bütün Avrupa'ya dağılıyor. Mezat üzerinden bütün Avrupa ve dünyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracattan dolayı da ülkemize 2 milyon avro gibi bir döviz sağlıyoruz." dedi.Aksoy, çelenk yapımında kullanılan malzemelerin orman tahliye ürünleri olduğunu, beldedeki erkeklerin sabah saatlerinde bu ürünleri topladığını, daha sonra evlere getirilip kadınların örmeye başladığını, hazırlanan ürünlerin evlerden alınarak soğuk hava deposunda muhafaza edildiğini kaydetti.

Çelenklerin tanesi 50 liradan alınıyor


Avrupalılar için bu çelengin önemli olduğunu dile getiren Aksoy, üzerindeki meyvelerin bolluk, bereketi simgelediği için talep gördüğünü söyledi.


Aksoy, Avrupalı bir girişimcinin beldeyi ziyaret etmesinin ardından çelenk üretimine başladıklarını ifade etti.

Çelenklerin tanesi 50 liradan alınıyorAvrupalılar için bu çelengin önemli olduğunu dile getiren Aksoy, üzerindeki meyvelerin bolluk, bereketi simgelediği için talep gördüğünü söyledi.Aksoy, Avrupalı bir girişimcinin beldeyi ziyaret etmesinin ardından çelenk üretimine başladıklarını ifade etti.

Ormandan izinle toplanan mersin dalı, köknar dalı, dağ çileği, tesbih, kozalak ile tarlada yetiştirdikleri süs biberi ve süs patlıcanlarını kullanarak çelenk yaptıklarını aktaran Aksoy, kadınlara ürettirdikleri çelenklerin tanesini firma olarak 50 liradan satın aldıklarını anlattı.

Ormandan izinle toplanan mersin dalı, köknar dalı, dağ çileği, tesbih, kozalak ile tarlada yetiştirdikleri süs biberi ve süs patlıcanlarını kullanarak çelenk yaptıklarını aktaran Aksoy, kadınlara ürettirdikleri çelenklerin tanesini firma olarak 50 liradan satın aldıklarını anlattı.

Beldede 200 evde üretim yapıldığını kaydeden Aksoy, üretimin ağustosta başlayıp aralık başında bittiğini ifade etti.


Çelenk üretimi yapan kadınlardan Seher Varlı ise çelenkleri evin yanında bulunan yerde yaptıklarını, çocuğu olduğu için işe gidemediğini, bu işin onun için güzel bir avantaj olduğunu söyledi.

Beldede 200 evde üretim yapıldığını kaydeden Aksoy, üretimin ağustosta başlayıp aralık başında bittiğini ifade etti.Çelenk üretimi yapan kadınlardan Seher Varlı ise çelenkleri evin yanında bulunan yerde yaptıklarını, çocuğu olduğu için işe gidemediğini, bu işin onun için güzel bir avantaj olduğunu söyledi.

Esma Tokgöz de 20 yıldır bu işi yaptığını ve ailesi için bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Esma Tokgöz de 20 yıldır bu işi yaptığını ve ailesi için bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.
Başlıklar :BurdurKocaalilerBucakKöknarDağ çileği
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