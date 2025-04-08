UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam Arsenal ile real Madrid karşı karşıya gelecek. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Arda Güler'in yedeklerde başlaması beklenilen Arsenal Real Madrid mücadelesini Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. İşte Arsenal-Real Madrid maçı istatistikler ve yayın tarihi.





ARSENAL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid 8 Nisan Salı akşamı saat 22.00'da kozlarını paylaşacak. Arsenal Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.





ARSENAL-REAL MADRİD İSTATİSTİKLER





Arsenal bugüne kadar Real Madrid ile tek Avrupa kupası eşleşmesine 2005/06 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda çıktı ve deplasmanda 1-0 mağlup ettiği rakibiyle sahasında 0-0 berabere kalıp tur atladı.





Şampiyonlar Ligi’nin 2017/18 sezonundan bu yana bir ülkenin temsilcilerine en fazla rakip olan takım, bu süreçte İngiliz ekipleriyle 22 kez karşılaşan Real Madrid (11G 5B 6M).





Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takımı mağlup eden ekip konumundaki Real Madrid (111), bugüne kadar Arsenal ile oynadığı iki maçı da kazanamadı (1B 1M). Kupa 1 tarihinde Madrid ekibine rakip olup da üç karşılaşmayı yenilgisiz geçen tek İngiliz takımı Liverpool (3 maç).





Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz çift ayaklı eleme turunda da ilk maçı kaybetmedi (5G 3B) ve bu turnuvadaki en uzun serisine ulaşmak istiyor.





Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında en uzun süre skor avantajıyla oynayan takım olan Arsenal (568 dakika), aynı zamanda Inter’in (5 dakika) ardından en kısa süre skor dezavantajı yaşayan ekip konumunda (65 dakika).





MUHTEMEL İLK 11'LER

ARSENAL: Raya, Kereste, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merinos, Martinelli.