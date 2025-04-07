Ulusal Staj Programı (USP) sonuçları açıklandı mı? 2025 USP sonuçları sorgulama sayfası

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 23 Aralık 2024- 10 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları için gözler açıklanacak sonuçlarda. Üniversiteli gençlerin başvurularını yaptığı USP için sonuçlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu sonuçlar kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Başvuru yapan öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebilir.





BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.





"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.





Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.





USP'DE SİZİ NELER BEKLİYOR?

Staj: Yükseköğretim öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları amacıyla bir kurumda/ işletmede yaptıkları mesleki çalışmadır.





İş Gölgeleme: Yükseköğretim öğrencilerinin, meslek ve iş hakkında bilgi ve tecrübe edinmesine olanak sağlayan kısa süreli ve gözleme dayalı öğrenme sürecidir.