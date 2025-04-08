Kamu toplu sözleşme zammına ilişkin araştırmalar sürüyor. 600 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam görüşmeleri sürüyor. Toplu sözleşme memur zammı 2025 için geri sayım başladı. 600 bin kamu çalışanı (4-D) toplu sözleşme zammı son dakika bilgileri gündemde yer almaya devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler devam ediyor. Peki 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu? Kamu işçisi toplu sözleşme zammına ilişkin son durum nedir?
Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçisine toplu sözleşme zammı 2025 için son viraja girildi. 4D kamu çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsıyor. Şimdi zam görüşmelerinde gözler kamu işvereninin teklifinde. Peki 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 600 bin kamu çalışanı toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman çıkacak?
KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINDA SON DURUM NEDİR?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak zam talebini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.
İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.
Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.
4D KAMU ÇALIŞANLARI TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?
İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.
DİĞER TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Kamu işçileri toplu sözleşme zammı, henüz kesinleşmiş değil. Ancak ilk teklifin sunulmasının ardından taraflar arasında müzakerelerin hızlanması bekleniyor.
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi, sadece işçileri değil memurları da ilgilendiriyor. 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Memur Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ise 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu görüşmeler yaklaşık 4 milyon memurun maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek ve ülke çapında büyük yankı uyandıracak.