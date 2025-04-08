Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu işçisine toplu sözleşme zammı 2025 için son viraja girildi. 4D kamu çalışanları toplu sözleşme görüşmeleri 600 binden fazla işçiyi kapsıyor. Şimdi zam görüşmelerinde gözler kamu işvereninin teklifinde. Peki 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? 600 bin kamu çalışanı toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman çıkacak?