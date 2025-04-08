Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Kooperatif Market aktüel ürün kataloğunda indirim fırsatları dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki Koop Çiftçi marketlerinde, mutfak eşyalarından gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar müşterileri bekliyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 08-14 Nisan 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı. Kooperatif Market bu hafta indirimde olan ürünler arasında ayçiçek yağı, şampuan ve deterjan çeşitleri, yoğurt, tereyağı, çay ve daha pek çok ürün geliyor. İşte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 08-14 Nisan güncel indirimli ürünler listesi…
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, düzenli olarak aktüel ürünler ve indirim kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel indirimli ürünler listesine ve aktüel kataloğu yayımlandı. Kredi markette iİndirimli Ürünler arasında temel gıda ürünleri (pirinç, yağ, şeker, bakliyat vb.), Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile temizlik malzemeleri yer almakta. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, 8-14 Nisan arası Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri indirimli ürünler kataloğu.
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market yeni kataloğu...
Toz Deterjan çeşitleri: 249 TL
Şampuan Çeşitleri: 139,90 TL
Tarım Kredi Yer Fıstığı Ezmesi: 69,90 TL
Gazlı İçecek Çeşitleri: 21,50 TL
5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL
Tarım Kredi Kangal Sucuk: 89,00 TL
Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 26,90 TL
Tarım Kredi Donuk Parmak Patates: 54,00 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209,90 TL
Tarım Kredi İlk Hasat Çay: 194,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Süt: 31,75 TL
Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri: 179,00 TL
Çikolata çeşitlerinde %30 indirim fırsatı
Tarım Kredi Donuk Pizza: 114,90 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı: 239,90 TL
Tarsüt Tereyağı: 309,00 TL
Süzme Peynir: 145,90 TL