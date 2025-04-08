Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, düzenli olarak aktüel ürünler ve indirim kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel indirimli ürünler listesine ve aktüel kataloğu yayımlandı. Kredi markette iİndirimli Ürünler arasında temel gıda ürünleri (pirinç, yağ, şeker, bakliyat vb.), Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile temizlik malzemeleri yer almakta. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, 8-14 Nisan arası Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri indirimli ürünler kataloğu.