2025 Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Nisan ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ödendi mi?

Çiftçilerin yüzünü güldüren buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak destek ödemelerinin Nisan ve Mayıs 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. Buzağı yetiştiricilerine yönelik destek, her yıl iki dönemde yapılırken, başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Peki, 2024 yılı 1. dönem ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvuruların sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve buzağı desteği ödemeleriyle ilgili detaylar...

1 /4 Buzağı desteği ödemeleri, çiftçiler ve üreticiler için önemli bir destek olmaya devam ediyor. 2025 yılı için başvurular 1. dönemi geride bırakırken, 2. dönem ödemeleri için başvuru süreci başladı. 4 aylık dönemde desteklenen buzağılar için üreticiler, ilgili başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabiliyor. Peki, 2025 yılı 2. dönem buzağı desteği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2 /4 2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN? 2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

3 /4 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.