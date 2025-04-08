Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2025 Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Nisan ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ödendi mi?

2025 Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar oldu? Nisan ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ödendi mi?

10:518/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çiftçilerin yüzünü güldüren buzağı desteği ödemeleri için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı 1. dönem buzağı/malak destek ödemelerinin Nisan ve Mayıs 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu. Buzağı yetiştiricilerine yönelik destek, her yıl iki dönemde yapılırken, başvurular geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Peki, 2024 yılı 1. dönem ödemeleri ne zaman yapılacak? Başvuruların sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve buzağı desteği ödemeleriyle ilgili detaylar...

Buzağı desteği ödemeleri, çiftçiler ve üreticiler için önemli bir destek olmaya devam ediyor. 2025 yılı için başvurular 1. dönemi geride bırakırken, 2. dönem ödemeleri için başvuru süreci başladı. 4 aylık dönemde desteklenen buzağılar için üreticiler, ilgili başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabiliyor. Peki, 2025 yılı 2. dönem buzağı desteği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2024 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2024 yılı için buzağı desteklemesi başvuruları 2 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı. Başuruları uygun bulunan üreticilere ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Nisan-Mayıs aylarında yapılması bekleniyor.

2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU TARİHİ

Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler 1 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru işlemleri; bağlı bulunan yetiştirici örgütü aracılığıyla ya da mensubu olunan yetiştirici derneği yoksa il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile yapılır.

İşte, 2. dönem buzağı desteği takvimi:

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025

Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025

İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025

İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025

İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025

İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025

İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025

#Buzağı
#Buzağı Destek Ödemesi
#Buzağı Destek Başvuruları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar erken mi kapanacak? Yaz tatili erkene mi çekilecek? İşte 2025 MEB tatil takvimi