Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından pay piyasaları ve kripto para birimlerinde görülen sert satışlara karışı, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. Özellikle altcoinlerdeki kayıpların yüzde 25 seviyelerine ulaştığını belirten uzamanlar, Bitcoin ile altcoinlerde aşağı yönlü riskin devam ettiğini de belitti. Peki kripto paralardaki son duruma göre alım fırsatı mı, yoksa risk mi öne çıkıyor? İşte uzman isimlerden güncel değerlendirmeler.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikası küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bu yönde atılan ve atılacak karşı misilleme adımları risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.
Kısa vadedeki panik havası gayet normal
Ekeke, kısa vadedeki panik havasının gayet normal olduğunu belirterek, çünkü sonunu nerede olacağı ya da nerede biteceği bu mücadelenin nereye kadar gidebileceğini piyasanın şu henüz kestiremediğini dile getirdi.
"Endeks 9.600 seviyesinin altında kaldığı süre boyunca aşağı yönde bir düzeltme hareketi gelecek. Fakat orta uzun vadede hem gerçekten bizim ekonomimizin büyüme konjonktürü açısından önemli dönemin eşiğindeyiz. Doğru hamlelerle birlikte bu dönemin kazananlarından biri olabiliriz. O yüzden şu an panik yapılacak yer değil. Kripto para piyasalarında da bir denge oluşacaktır ama henüz orada kaldıraçlı işlemler söz konusu olduğu için özellikle yurt dışı tarafta orası biraz daha derin satışlara konu ama oranın da sonunun geldiğini düşünüyorum. Yani eğer biraz bu hafta sakinlik olursa biz yavaş yavaş yukarıları konuşmaya başlarız." dedi.
Colendi Menkul Analisti Sadullah Çalışır da Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı dönüşünden sonraki fiyatlamanın tamamen yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.
Borsa İstanbul'da aslında bayram öncesi biraz tepki yükselişi görüldüğünü aktaran Çalışır, ama bayram haftasında küresel taraftaki bozulan risk algısıyla VIX endeksindeki yükselişin, New York borsasının ayı piyasasına girmesinin bütün gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında satış baskısına neden olduğunu vurgulayan Çalışır, Borsa İstanbul'un da bu durumdan etkilendiğini kaydetti.
Çalışır, BIST 100 endeksinin geldiği şu anki seviyelerine bakıldığında endeksin son 1 yıllık getirisine baktığımızda çok bir getiri olmadığının görüldüğünü aktardı.
"Mevcut seviyeler, cari fiyatlar daha doğrusu bir iskonto işaret ediyor. O yüzden teknik olarak da 9.000'in bu bölgelerin destek seviyeleri olduğunu ve global piyasalardaki satışın biraz aşırılaştığını düşünürsek, tepki olarak bir noktada piyasaların alıcılarla buluşabileceği noktalara yakın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu seviyelerde pozisyon taşıyan yatırımcı için kısa vadede belirsizlikler devam etme olsa bile aşağı yönlü risklerin azaldığını düşünüyorum. Borsa İstanbul'da kısa vadede içeride çok hızlı bir toparlanma beklemiyoruz ama tepki alışları gelebilecek önemli noktalara yakınız. O yüzden yani bu seviyelerde satış yapmak çok makul durmuyor bizim için.
Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, ABD tarafından uygulanan tarifelerinden dolayı küresel piyasalardaki çalkantılarla Türkiye'ye girecek olan sermayenin bir miktar geciktiğini söyledi.
Dexalot Risk Müdürü Gökçe Çalışan, Bitcoin'in hisse senetlerindeki düşüşlere bir süre direnç göstermesine rağmen, hafta sonu yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek riskli varlıklardaki satış dalgasına ayak uydurduğunu ifade etti.
ALTCOİNLEDE KAYIP YÜZDE 25'LERE ULAŞTI
Çalışan, ABD'nin başlattığı gümrük savaşları, yaşanan sert düşüşün temel nedeni olduğunu bildirdi.