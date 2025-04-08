Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan için hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin raporuna göre 8 il için sarı kodu uyarı var. Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor, yurt genelinde hava soğuk. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

YAĞMUR NEREYE HANGİ İLLERE YAĞACAK?

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C

Yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA 8°C, 16°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 17°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 12°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE 11°C, 12°C

Yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C, 12°C

Yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 13°C

Yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 1°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 21°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 3°C, 11°C

Yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 13°C, 20°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 25°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 20°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 17°C, 23°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



