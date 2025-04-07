İstanbul'da geçtiğimiz yaz mevsiminde yüzde 28 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları bahar mevsiminin gelmesi yağışların artmasıyla birlikte yüzde 80'nin üzerinde seyretmeye başladı. İSKİ 7 Nisan 2025 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum megakentliler için sevindirici. İlkbaharla birlikte baraj seviyelerinde yükselişi sürdüren İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ 7 Nisan 2025'te son durumu paylaştı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 7 NİSAN

İSKİ güncel baraj doluluk oranı 80,36 olarak açıklandı. 7 Nisan tarihli veri ise henüz duyurulmadı.

Sağanak yağışın bu hafta içerisinde aralıkla sürmesi bekleniyor. Bu hafta etkili olacak yağışlar ile birlikte barajlardaki doluluk oranının % 85 seviyesini aşması bekleniyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 94,46

Darlık Barajı 78,74

Elmalı Barajı 93,62

Terkos Barajı 80,8

Alibey Barajı 63,59

Büyükçekmece Barajı 75,1

Sazlıdere Barajı 58,36

Istrancalar Barajı 41,37

Kazandere Barajı 84,81

Pabuçdere Barajı 83,64







