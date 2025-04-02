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Baraj gölünde yakaladı: Tam 72 kilogram ağırlığında

Baraj gölünde yakaladı: Tam 72 kilogram ağırlığında

09:142/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
IHA
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Balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu.
Balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakalandı. Bir gün önce aynı bölgede 60 kilogramlık bir başka dev turna balığı tutulmuştu.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölünde, av sezonu yasağının başlamasından bir gün önce bir dev turna balığı yakalandı. Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyü sınırlarında, profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu.

Bir gün öncesinde ise aynı bölgede başka bir kişi 60 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre uzunluğunda bir turna balığı yakalanmıştı.

#Elazığ
#Keban Baraj Gölü
#İsmail Demirel
#Güzelyalı

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