Elazığ’da dağlık alanda mahsur kalan çoban ve 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Yerde bulduğu çantadan 600 bin lira çıktı: Tek bir şey yaptı

Elazığ’da 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, içerisinde döviz, altın ve Türk lirası bulunan çantayı polise teslim etti. Özdemir’in “O para bize haram gelirdi” sözleri takdir topladı.