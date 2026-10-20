Yerde bulduğu çantadan 600 bin lira çıktı: Tek bir şey yaptı

"Biz insanlık görevimizi yaptık"





10 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan Hacı Özdemir, "Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında yerde bir çanta gözüme çarptı. Gidip alarak içine baktım ve nakit para olduğunu gördüm. Amirlerimizi aradım, onlar da karakola gitmemizi söylediler. Çantayı alarak karakola götürüp emniyet güçlerine teslim ettik. Onlar da içindekileri saydıktan sonra sahibine ulaştılar. Sahibi de geldi çantayı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.



