Elazığ’da motosikletlilere milyonluk ceza yağdı

Elazığ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine toplam 1 milyon 311 bin 652 TL para cezası yazıldı.

Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı denetimler

Artan motosiklet kazalarının ardından Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında eş zamanlı yapılan denetimlerde 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

"Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecek"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlallere karşı denetimlerimiz tavizsiz şekilde sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik ortamını sağlamak amacıyla çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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