Emeklinin Temmuz maaşı şekillendi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 15,75 artış sonrası...

Emekli maaşlarında Temmuz 2025 artışı için geri sayım başladı. Yılın ilk üç aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte zam oranına ilişkin ilk ipuçları da ortaya çıktı. Ocak ayında yüzde 15,75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ikinci yarısı için TÜİK'in açıklayacağı yeni verileri bekliyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları, Temmuz’da yapılacak artışın yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini gösteriyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak artış için kritik süreç başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte 3 aylık fark netleşti. Temmuz zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri ise belirleyici olacak. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında en düşük maaşın kaç TL’ye yükseleceğini ve zam oranının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Hesaplamalar sürerken gözler hem TÜİK'in açıklamalarına hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara çevrildi.
2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.
İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06
3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 9,02
6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor. Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.
TEMMUZ 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa;
En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den 16 bin 639 TL'ye,
yüzde 16 olursa;
16 bin 784 TL'ye yükselecek.
Ancak nihai SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.