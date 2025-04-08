Emeklinin Temmuz maaşı şekillendi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yüzde 15,75 artış sonrası...

Temmuz 2025’te emekli maaşlarına yapılacak artış için kritik süreç başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam, yılın ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verileriyle birlikte 3 aylık fark netleşti. Temmuz zammı için Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri ise belirleyici olacak. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında en düşük maaşın kaç TL’ye yükseleceğini ve zam oranının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Hesaplamalar sürerken gözler hem TÜİK'in açıklamalarına hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara çevrildi.