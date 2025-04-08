Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Buna göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Yaz okulu 30 Haziran'da başlayacak. Peki AÖF final sınavları ve yaz okulu sınavı ne zaman? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat günü başlayıp 27 Şubat tarihinde sona erdi. Kayıt sürecini tamamlayan öğrenciler, sınav tarihlerini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi akademik takvimle bahar dönemi sınavlarının tarihleri duyuruldu. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHLERİ
Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav sonuçları sınavların sona ermesinin ardından iki hafta içerisinde erişime açılıyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının sonuna doğru açıklanması öngörülüyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
Nisan ayında uygulanacak AÖF ara sınavlarının ardından Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AÖF yaz okulu 30 Haziran'da başlayacak 16 Ağustos'ta sona erecek. Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos tarihinde olacak.