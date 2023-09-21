Sınavsız ikinci üniversite bölümleri
Sınavsız ikinci üniversitede, her dönem için belirlenen kontenjanlar dahilinde kayıt yaptırılabilir. Kayıtlar, öncelikle mezuniyet tarihine göre yapılır. Mezuniyet tarihi aynı olan adaylar arasında ise, öncelikle adli sicil kaydı temiz olanlara öncelik verilir.
Sınavsız ikinci üniversite hangi okullarda var?
Sınavsız ikinci üniversitede, öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi veya İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin lisans ve ön lisans programlarından herhangi birini seçerek eğitim alabilirler. Eğitim, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılır.
Sınavsız ikinci üniversiteye bölümleri hangileri?
- Adalet
- Antropoloji
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Sekreterlik
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Ekonomi
- Felsefe
- Finans
- Gazetecilik
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- İktisat
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Lojistik
- Matematik
- Muhasebe
- Psikoloji
- Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmetler
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- Yönetim Bilişim Sistemleri
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
- Felsefe
- Görsel İletişim Tasarımı
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri
İktisat Fakültesi 2. Üniversite Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- İktisat (İngilizce)
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri
AÖF İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Programları
- Havacılık Yönetimi
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Turizm İşletmeciliği
- Uluslararasi Ticaret ve Lojistik
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Lisans Bölümleri
- COĞRAFYA
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
- FELSEFEI
- İKTİSAT
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- İŞLETME
- REKREASYON
- SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER
- SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
- SOSYOLOJİ
- TARİH
- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
- YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri
- BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
- ÇOCUK GELİŞİMİ
- E-TİCARET PAZARLAMA
- FELSEFE GRAFİK TASARIMI
- HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
- İLAHİYAT
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
- KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
- LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
- MARKA İLETİŞİMİ
- SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
- SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
- OSYAL HİZMETLER
- TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
- YAŞLI BAKIMI
- WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)
Marmara Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri
Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Moda Tasarımı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sosyal Bilimler MYO (Uzaktan eğitim programları yeni öğrenci almamaktadır)
Dış Ticaret
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Pazarlama ve Reklamcılık
Sınavsız 2 üniversite kimler başvurabilir, şartlar neler?
Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:
Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.
- 18 yaşını doldurmuş olmak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Adli sicil kaydının temiz olması.
- Sınavsız ikinci üniversiteye başvurular, her yıl eylül ayında yapılır. Başvurular, üniversitelerin internet sitelerinden online olarak yapılır.
Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptıranlar, açıköğretim programlarına kayıt yaptıran diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler. Bu haklar arasında, eğitim öğretim faaliyetlerine katılma, sınavlara girme, ders geçme, diploma alma hakkı gibi haklar yer almaktadır.
Hangi üniversitelerde sınavsız ikinci üniversite var?
Sınavsız ikinci üniversite, Türkiye'deki birçok devlet üniversitesinde ve vakıf üniversitesinde mevcuttur. Bu üniversiteler arasında şunlar yer almaktadır:
- Anadolu Üniversitesi
- Ankara Üniversitesi
- Atatürk Üniversitesi
- İstanbul Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Selçuk Üniversitesi
- Yeditepe Üniversitesi
- Koç Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi
- Bilkent Üniversitesi
Sınavsız 2. üniversite kimler başvurabilir?
Sınavsız ikinci üniversiteye, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir:
Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Adli sicil kaydının temiz olması.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları merak konusu. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) kayıtları ne zaman?
AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?
ATA AÖF ön kayıt işlemleri 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.
Sınavsız ikinci üniversite sınavları online mı?
Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. AÖF Bahar Dönemi Final Sınavlarının vize sınavında olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
İkinci üniversite olarak kaç defa okunabilir?
Aynı anda iki üniversite okunabilir mi? Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz. Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir. Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur. Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz.
Sınavsız ikinci üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?
Mezun olduğunuz önlisans programı ve okumak istediğiniz lisans bölümüne göre alttan ders alıp almayacağınız belli oluyor. Mezun olduğunuz programa yakın lisans bölümlerini tercih ettiğinizde direk 3. sınıftan başlıyorsunuz.