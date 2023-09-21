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Sınavsız ikinci üniversite bölümleri (Ön lisans ve lisans)

2023-2024 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite bölümleri açıklandı. Sınavsız ikinci üniversite bölümleri hangileri olduğu merak konusu. Sınavsız ikinci üniversite, yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış veya halen bu programlarda kayıtlı olan kişilerin, açıköğretim programlarına kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak tanıyan bir sistemdir. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF, Anadolu Üniversitesi AÖF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite önlisans-lisans bölümleri ile kayıt tarihleri.

17:49 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sınavsız ikinci üniversite bölümleri

Sınavsız ikinci üniversite bölümleri

Sınavsız ikinci üniversite
, kariyerinde yükselmek isteyen, yeni bir meslek öğrenmek isteyen veya ikinci bir diploma almak isteyen kişiler için iyi bir fırsattır. Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptırarak, yeni bir alanda eğitim alabilir ve kariyerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz.

Sınavsız ikinci üniversitede, her dönem için belirlenen kontenjanlar dahilinde kayıt yaptırılabilir. Kayıtlar, öncelikle mezuniyet tarihine göre yapılır. Mezuniyet tarihi aynı olan adaylar arasında ise, öncelikle adli sicil kaydı temiz olanlara öncelik verilir.

Sınavsız ikinci üniversite hangi okullarda var?

Sınavsız ikinci üniversitede, öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi veya İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin lisans ve ön lisans programlarından herhangi birini seçerek eğitim alabilirler. Eğitim, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılır.

Sınavsız ikinci üniversiteye bölümleri hangileri?

Sınavsız ikinci üniversite
ye, aşağıdaki bölümlere kayıt yaptırabilirsiniz:
  1. Adalet
  2. Antropoloji
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgisayar Programcılığı
  5. Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  6. Çocuk Gelişimi
  7. Dış Ticaret
  8. Ekonomi
  9. Felsefe
  10. Finans
  11. Gazetecilik
  12. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  13. İktisat
  14. İşletme
  15. Kamu Yönetimi
  16. Kültürel Miras ve Turizm
  17. Lojistik
  18. Matematik
  19. Muhasebe
  20. Psikoloji
  21. Reklamcılık
  22. Sağlık Yönetimi
  23. Sosyal Hizmetler
  24. Sosyoloji
  25. Tarih
  26. Türk Dili ve Edebiyatı
  27. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  28. Yönetim Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
  2. Aşçılık
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgisayar Programcılığı
  5. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Dış Ticaret
  9. Emlak Yönetimi
  10. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  11. Ev İdaresi
  12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  13. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  14. İlahiyat (Arapça)
  15. İlahiyat
  16. İnsan Kaynakları Yönetimi
  17. İş Sağlığı ve Güvenliği
  18. İşletme Yönetimi
  19. Kültürel Miras ve Turizm
  20. Laborant ve Veteriner Sağlık
  21. Lojistik
  22. Marka İletişimi
  23. Medya ve İletişim
  24. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  25. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  26. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  27. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  28. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  29. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  30. Sosyal Hizmetler
  31. Sosyal Medya Yöneticiliği
  32. Spor Yönetimi
  33. Tarım Teknolojisi
  34. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  35. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  36. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  37. Web Tasarımı ve Kodlama
  38. Yaşlı Bakımı
  39. Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

  • Felsefe
  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

İktisat Fakültesi 2. Üniversite Lisans Programları

  1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  2. İktisat
  3. İktisat (İngilizce)
  4. Maliye
  5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  6. Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
  7. Uluslararası İlişkiler
  8. Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

AÖF İşletme Fakültesi İkinci Üniversite Lisans Programları

  • Havacılık Yönetimi
  • İşletme
  • İşletme (İngilizce)
  • Turizm İşletmeciliği
  • Uluslararasi Ticaret ve Lojistik

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Lisans Bölümleri

  1. COĞRAFYA
  2. ÇOCUK GELİŞİMİ
  3. EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
  4. FELSEFEI
  5. İKTİSAT
  6. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  8. İŞLETME
  9. REKREASYON
  10. SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARASI İLİŞKİLER
  11. SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
  12. SOSYOLOJİ
  13. TARİH
  14. ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
  15. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İkinci Üniversite Önlisans Bölümleri

  • BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
  • ÇOCUK GELİŞİMİ
  • E-TİCARET PAZARLAMA
  • FELSEFE GRAFİK TASARIMI
  • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
  • İLAHİYAT
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  • KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
  • LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
  • MARKA İLETİŞİMİ
  • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
  • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
  • OSYAL HİZMETLER
  • TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
  • YAŞLI BAKIMI
  • WEB TASARIMI VE KODLAMA (YENİ)

Marmara Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri

Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Moda Tasarımı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Sosyal Bilimler MYO (Uzaktan eğitim programları yeni öğrenci almamaktadır)

Dış Ticaret

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Pazarlama ve Reklamcılık

Sınavsız 2 üniversite kimler başvurabilir, şartlar neler?

Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru yapabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.

  1. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  3. Adli sicil kaydının temiz olması.
  4. Sınavsız ikinci üniversiteye başvurular, her yıl eylül ayında yapılır. Başvurular, üniversitelerin internet sitelerinden online olarak yapılır.

Sınavsız ikinci üniversiteye kayıt yaptıranlar, açıköğretim programlarına kayıt yaptıran diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler. Bu haklar arasında, eğitim öğretim faaliyetlerine katılma, sınavlara girme, ders geçme, diploma alma hakkı gibi haklar yer almaktadır.

Hangi üniversitelerde sınavsız ikinci üniversite var?

Sınavsız ikinci üniversite, Türkiye'deki birçok devlet üniversitesinde ve vakıf üniversitesinde mevcuttur. Bu üniversiteler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Anadolu Üniversitesi
  • Ankara Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • İstanbul Üniversitesi
  • Marmara Üniversitesi
  • Selçuk Üniversitesi
  • Yeditepe Üniversitesi
  • Koç Üniversitesi
  • Sabancı Üniversitesi
  • Bilkent Üniversitesi

Sınavsız 2. üniversite kimler başvurabilir?

Sınavsız ikinci üniversiteye, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir:

Yükseköğretim kurumlarından ön lisans veya lisans diploması almış olmak veya halen bu programlarda kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları merak konusu. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) kayıtları ne zaman?

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

Sınavsız ikinci üniversite sınavları online mı?

Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. AÖF Bahar Dönemi Final Sınavlarının vize sınavında olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak https://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

İkinci üniversite olarak kaç defa okunabilir?

Aynı anda iki üniversite okunabilir mi? Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz. Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir. Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur. Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz.

Sınavsız ikinci üniversite kaçıncı sınıftan başlatıyor?

Mezun olduğunuz önlisans programı ve okumak istediğiniz lisans bölümüne göre alttan ders alıp almayacağınız belli oluyor. Mezun olduğunuz programa yakın lisans bölümlerini tercih ettiğinizde direk 3. sınıftan başlıyorsunuz.

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