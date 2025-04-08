Şişli'deki çifte cinayetin zanlıları Edirne'de yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: “GEREĞİ YAPILDI”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gereği yapıldı” ifadeleriyle operasyonun detaylarını paylaştı. Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; cinayetin failleri oldukları belirlenen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. gözaltına alındı.





GÖZALTILAR VE SEVK İŞLEMLERİ

Şüphelilerden A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, M.S. ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.





APART OTELDE KANLI GECE

Korkunç olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak’ta bulunan Trump Apart isimli binanın zemin katında yaşandı. Apart otel olarak da kullanılan dairede kalan Gültekin Gezer ve hamile Kader Küçükcoşkun, kar maskeli 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kapı zilini çalıp daireye giren saldırganlar, çifte kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.





KURTARILAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer ve Küçükcoşkun'u hastaneye kaldırdı ancak ikisi de hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Gezer’in vücuduna 8 kurşun isabet ettiği, sırtından vurulan Küçükcoşkun’un ise hamile olduğu ortaya çıktı.





PLANLI CİNAYET ŞÜPHESİ

Polis ekipleri, olayın planlı bir cinayet olabileceği ihtimali üzerinde durarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet sonrası kaçan 4 saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı.





MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Mahalle sakinleri, apartta genellikle kısa süreli konaklamaların yapıldığını ve saldırganların kurbanlarla bir bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti. Bir apartman sakini, “Gürültüyle uyandık, içeride kim kimdir bilmiyoruz. Sürekli farklı insanlar geliyor. Bu durumdan endişeliyiz” şeklinde konuştu.





Bakan’dan Güvenlik Güçlerine Destek Çağrısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" açıklamasında bulundu.



