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Şişli'de silahlı saldırıda biri hamile kadın iki kişi öldürüldü

Şişli'de silahlı saldırıda biri hamile kadın iki kişi öldürüldü

10:287/04/2025, Pazartesi
DHA
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Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Şişli'de bir binanın zemin katındaki dairede meydana gelen silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü.

İstanbul Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana gelen olayda S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.



#şişli
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