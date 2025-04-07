Adana'da 'pes' dedirten hırsızlık: Telefonu çaldı kılıftaki 200 doları alıp, sahibine geri verdi

Olay, geçtiğimiz ay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. (42), alışveriş yapan E.K.'nin çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Aynı gün bu kez Barbaros Mahallesi'nde M.A. (34), İ.E.'nin cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalıp bölgeden uzaklaştı. İ.E., telefonunun çalındığını fark edince bir iş yerine gidip polisi aramaları için yardım istedi. Bunu fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.'nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.