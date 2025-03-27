Tavşanlı'da ücretsiz kitap evinde hırsızlık: Bizden isteseydi verirdik

Eser, "Gündüzleri sürekli kapımız açıktı. Bu kitap evimiz bundan yaklaşık 40 yıl önce atık kağıtları vatandaşların getirip geri dönüşüme kazandırılması için açılmıştı. Daha sonra baktık ki kağıt kartonların içerisinde kitaplar var. Biz de bu tür okunmuş kitapları atılmaktansa herkesin hizmetine sunalım istedik ve burayı açtık. Fakat bu son olay bize çok ilginç geldi. Burayı açtığımızdan bu güne üçüncü kez kitaplar çalındı. Keşke bizden isteseydi, verirdik. Zaten ücretsiz olarak isteyen kitap alıp götürüyor" şeklinde konuştu.