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Acımasız hırsızlar bir ay önce kalp krizinden ölen kadının altınlarını çaldılar

Acımasız hırsızlar bir ay önce kalp krizinden ölen kadının altınlarını çaldılar

14:1226/03/2025, Çarşamba
DHA
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Evi talan eden hırsızlar hem altınları hem de televizyonu götürdü.
Evi talan eden hırsızlar hem altınları hem de televizyonu götürdü.

Batman'da, yaklaşık 1 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Sıdıka Ekin'in evinden, altın ve televizyon çalan şüpheliler aranıyor.

Batman Petrolkent Mahallesi'ndeki adresinde yaklaşık 1 ay önce kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Sıdıka Ekin'in evini kontrol etmek isteyen yakınları hırsızlığı fark etti. Yapılan kontrollerde, Ekin'in askerlik yapan torunu için biriktirdiği bir miktar altın ve televizyonunun olaydan sonra çalındığı belirlendi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.




#batman
#kalp krizi
#hırsızlık

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