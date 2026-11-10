Batman’da zincirleme kaza: Otomobil ikiye bölündü

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Batman’da 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri ikiye bölündü.

Üç otomobil ile bir belediye halk otobüsü çarpıştı

Kaza, Batman-Diyarbakır yolu üzerindeki Eski Tekel Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 otomobil ile bir belediye halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri ikiye bölünürken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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