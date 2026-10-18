Batman'da balkon faciası: Halı silkerken 8’inci kattan düştü

Sason’da rekor: 1 kilo bal 400 bin liraya satıldı

Batman’ın Sason ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bal, Ceviz ve Çilek Festivali, sıra dışı bir açık artırmaya sahne oldu. Sason’a özgü tescilli balın 1 kilogramı, açık artırmada 400 bin liraya alıcı buldu. Yaklaşık 170 bin kişinin katıldığı festivalde elde edilen gelirin, doğal bal üretimi yapan besicilere destek amacıyla verileceği belirtildi.