Batman'da meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Alaattin Okan hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Batman-Diyarbakır kara yolunun Diktepe köyü mevkisinde yaşandı.
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı
Batman çıkışında, Alaattin Okan yönetimindeki 06 AL 0772 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilmeyen 61 K 3597 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Okan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Okan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.