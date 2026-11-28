Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı illerde 19 Kasım Perşembe günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.