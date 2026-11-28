Bu sırada arkadan gelen 06 FFE 465 plakalı otomobil, olay yeri inceleme aracına çarptı. Aynı yönde ilerleyen 78 SB 444 plakalı otomobil de 06 FFE 465 plakalı araca çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, çarpmanın etkisiyle yere düşen atın kısa süre sonra ayağa kalkarak yürüyüp kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.
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