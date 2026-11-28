Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek ekipler tarafından kurtarıldı.
Bölgeye Alanya İHH Arama Kurtarma ekipleri, Toslak Mahallesi Konaklı Ketenlik mevkisindeki çukurda iki gündür yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine sevk edildi.
Ekipler çukura inerek köpeğe ulaştı
Olay yerine gece saatlerinde ulaşan ekipler, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura inerek yavru köpeğe ulaştı.
Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpek, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine kontrol ve bakımları için teslim edildi.
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