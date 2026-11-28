Araçta yapılan aramada hap ele geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
İçerisinde 3 şüphelinin bulunduğu araçta, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında arama yapıldı.
Aramada 22 bin 300 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, olayla ilgili jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.