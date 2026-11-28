Büşra Özdemir’den 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna yanıt: Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan’ın CHP’den AK Parti’ye geçmesine ilişkin sorusuna, "Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim" dedi.