Olay, Alaca ilçesine bağlı Haydar köyünde meydana geldi.
Banyoda hareketsiz halde bulundu
Edinilen bilgiye göre, Ergin Erdugan (44) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erdugan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulundu
Yapılan incelemelerde Erdugan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine adli işlem başlatıldı.
İncelemelerin ardından Erdugan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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