Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde, 2 gündür haber alınamayan Yalçın Özceylan (77) ölü bulundu.
Arkadaşları 112'yi aradı
Özceylan'dan 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hareketsiz halde bulundu
İtfaiye ekipleri kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze morga kaldırıldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özceylan'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.